Choc Milan | Ibrahimovic si ferma per lungo tempo

Lesione al polpaccio per Zlatan Ibrahimovic che ha accusato il dolore al muscolo della gamba sinistra oggi durante l'allenamento. Un duro colpo per il Milan che perde lo svedese almeno per un mese e questo significa anche di dover saltare la sfida con la Juventus di gennaio. Questo il comunicato del club rossonero: La risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. Ibra salterà sicuramente le partite contro Sassuolo e Lazio, per lui il 2020 è finito qui. Ma sono a rischio anche le partite contro Benevento e Juventus il 3 e il 6 gennaio prossimo.

Una serata in cui sono accadute tantissime cose, e non solo. Aspettando il posticipo di giovedì sera, ecco il meglio e il peggio della 12esima giornata di Serie A. Una giornata in cui l’Inter ha accor ...

