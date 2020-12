Calciomercato Serie A LIVE: tutte le notizie e le trattative di giornata (Di venerdì 18 dicembre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Pogba alla Juventus? – Da quando è andato via da Torino, i tifosi sognano sempre un ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese a Manchester non è mai stato ai LIVElli dei suoi tempi in bianconero e Raiola ha più volte confessato che gli farebbe bene cambiare aria. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Raiola sarebbe stato avvistato a Torino nei giorni scorsi: i rapporti con Agnelli sono buoni come mostra il siparietto alla premiazione del Golden Boy, resta da capire solo se Pogba alla Juventus sia una possibilità di mercato per gennaio o un sogno da continuare a coltivare per giugno. Perisic out – ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Pogba alla Juventus? – Da quando è andato via da Torino, i tifosi sognano sempre un ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese a Manchester non è mai stato ailli dei suoi tempi in bianconero e Raiola ha più volte confessato che gli farebbe bene cambiare aria. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Raiola sarebbe stato avvistato a Torino nei giorni scorsi: i rapporti con Agnelli sono buoni come mostra il siparietto alla premiazione del Golden Boy, resta da capire solo se Pogba alla Juventus sia una possibilità di mercato per gennaio o un sogno da continuare a coltivare per giugno. Perisic out – ...

cmdotcom : Serie A, le probabili formazioni: Milan, sale Ibra; Napoli, certezza Petagna; Juve, chance Dybala? Inter con un dub… - calciomercatoit : ?? #SerieA, la programmazione della 13^ giornata su #DAZN e come vedere i match - psb_original : Reggina e Venezia si sfidano sul mercato: occhi su un attaccante in Serie C #SerieB - sportli26181512 : Serie A, cinque sorelle in testa: ma i bookie vedono l’Inter campione d’inverno: La stagione di Serie A appare come… - sportli26181512 : Conte ha ragione: 5 vittorie consecutive e miglior attacco della Serie A, ma l'Inter viene dimenticata: Aspettavano… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie I top della della Serie A: Gollini l'anti-Ronaldo, Calabria come Theo e Nzola fa rima con Drogba Calciomercato.com ARBITRI: LAZIO-NAPOLI A ORSATO

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Lazio-Napoli, uno dei due big match della tredicesima giornata di Serie A. Per l'altra supersfida, quella tra ...

De Vrij-Inter, il rinnovo ormai è una formalità: ecco i numeri del contratto

Antonio Conte, l'Inter e i suoi tifosi possono stare tranquilli (anche se nel calcio mai dire mai): Stefan De Vrij continuerà ... aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A!

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Lazio-Napoli, uno dei due big match della tredicesima giornata di Serie A. Per l'altra supersfida, quella tra ...Antonio Conte, l'Inter e i suoi tifosi possono stare tranquilli (anche se nel calcio mai dire mai): Stefan De Vrij continuerà ... aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A!