Calcio estero, Coutinho verso l’addio! PSG su Joao Felix: le notizie del 18 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutte le news di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo In Spagna tiene banco il futuro di due esuberi di lusso di Real Madrid e Barcellona. Isco è ormai fuori dai piani di Zidane, con il fantasista spagnolo che cerca una collocazione per trovare maggiore spazio e non perdere il treno per i prossimi Europei. L’ex Malaga è attratto dalla Premier League, dove a fargli al corte è l’estimatore Carlo Ancelotti. Dopo James Rodriguez, il tecnico di Reggiolo vorrebbe replicare cercando di portare all’Everton anche Isco che ha una valutazione adesso di circa 40 milioni di euro. Stesso destino potrebbe avere Coutinho, che non è entrato in sintonia nello scacchiere di Koeman al Barcellona tra infortuni e l’esplosione di Pedri. Il baby talento si sta prendendo la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutte le news diLive:mercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo In Spagna tiene banco il futuro di due esuberi di lusso di Real Madrid e Barcellona. Isco è ormai fuori dai piani di Zidane, con il fantasista spagnolo che cerca una collocazione per trovare maggiore spazio e non perdere il treno per i prossimi Europei. L’ex Malaga è attratto dalla Premier League, dove a fargli al corte è l’estimatore Carlo Ancelotti. Dopo James Rodriguez, il tecnico di Reggiolo vorrebbe replicare cercando di portare all’Everton anche Isco che ha una valutazione adesso di circa 40 milioni di euro. Stesso destino potrebbe avere, che non è entrato in sintonia nello scacchiere di Koeman al Barcellona tra infortuni e l’esplosione di Pedri. Il baby talento si sta prendendo la ...

federicosarica : Il mondiale leggendario, gli italiani all’estero, bellissimo. Ma Paolo Rossi è stato il centravanti di una delle sq… - MinoRaiola : In quell’indimenticabile estate del Mondiale ‘82 Paolo Rossi è diventato il simbolo dell’Italia. Per gli italiani a… - ItaSportPress : Matic carica il Manchester United: 'Possiamo lottare per vincere la Premier League' - - sportli26181512 : Copa Libertadores, River Plate in semifinale: I Milionarios sono per la quarta volta di fila ad un passo dal trofeo… - sportli26181512 : Manchester United, la dinastia Rooney continua: ingaggiato il figlio: Dopo Wayne ecco Kai. Il primogenito dell'ex b… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio estero Calcio Estero, notizie e calciomercato: gli aggiornamenti del 18 dicembre Calcio News 24 Calcio estero, Coutinho verso l’addio! PSG su Joao Felix: le notizie del 18 dicembre

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo ...

Calcio donne, congedo di maternità per le atlete: il passo decisivo della Fifa

L’annuncio: alle calciatrici congedo di 14 settimane, i club saranno tenuti a reintegrarle in squadra al termine e a fornire l’adeguata assistenza. Infantino: «Ora non devono più temere di perdere il ...

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo ...L’annuncio: alle calciatrici congedo di 14 settimane, i club saranno tenuti a reintegrarle in squadra al termine e a fornire l’adeguata assistenza. Infantino: «Ora non devono più temere di perdere il ...