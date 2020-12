Barbara D’Urso Entrerà In Politica? Ecco La Sua Risposta! (Di venerdì 18 dicembre 2020) In una recente intervista Barbara D’Urso ha dichiarato di voler scendere in Politica. Dopo questa dichiarazione il popolo del web si è indignato. Cosa c’è di vero in tutto ciò? Ecco la replica della conduttrice! Barbara D’Urso in un’intervista parla della possibilità di scendere in Politica. La conduttrice è anche prossima ad un fidanzamento… Barbara D’Urso, è considerata ormai una delle punte di diamante Mediaset. I vertici della televisione generalista, le hanno affidato in una stagione, numerosi contenitori, ognuno dei quali riesce ad ottenere uno share di tutto rispetto. E’ inutile dire che nella vita futura della Carmelita Nazionale, non potrà esserci solo televisione, ma qualcosa di più. Proprio in una recente intervista ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) In una recente intervistaha dichiarato di voler scendere in. Dopo questa dichiarazione il popolo del web si è indignato. Cosa c’è di vero in tutto ciò?la replica della conduttrice!in un’intervista parla della possibilità di scendere in. La conduttrice è anche prossima ad un fidanzamento…, è considerata ormai una delle punte di diamante Mediaset. I vertici della televisione generalista, le hanno affidato in una stagione, numerosi contenitori, ognuno dei quali riesce ad ottenere uno share di tutto rispetto. E’ inutile dire che nella vita futura della Carmelita Nazionale, non potrà esserci solo televisione, ma qualcosa di più. Proprio in una recente intervista ...

docst : RT @_GrayDorian: Barbara D'Urso scende in politica, favorita dal fatto che la politica è scesa fino a Barbara D'Urso. - Lu18585645 : @alem952 Barbara D'Urso e Ken umano, altrimenti non lo soh - anailime01 : @nom3utent3 22% è lo share, e si usa il 22 perché è una cosa che ripete sempre Barbara D’Urso. Non si riferisce alle percentuali di televoto - laFletcher74 : #fuorinardi #FUORIFILIPPONARDI deve sparire dalla tv italiana mi auguro che anche Barbara D’urso non lo chiami mai… - Livia_DiGioia : RT @CicRosina: e comunque Barbara D'Urso presidente della regione Calabria alzerebbe il livello e non di poco -

