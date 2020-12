Alla scoperta di Nicecactus

Leggi su esports247

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nicecatus si nasconde nella vta di Sophia Antipolis, vicino a Nizza, nella Francia meridionale e può essere considerata una sorta di Silicon Valley d’oltralpe graziepresenza di aziende come IBM, Intel, Nvidia e Huawei. La piattaforma ha da poco annunciato l’organizzazione dell’evento di esports Monaco Gaming Show che quest’anno si terrà in via eccezionale da dicembre 18 fino a domani giorno 19 dicembre. A molti di voi forse il nomenon dice nulla, probabilmente vi è più familiare Esport-Management, nome con cui la società era conosciuta prima dell’aumento di capitale di 5 milioni di euro. Quest’annoha stretto diverse collaborazioni con GamersOrigin e G2 Esports e a febbraio ha acquistato la piattaforma per l’organizzazione di tornei Glory4Gamers.vuole ...