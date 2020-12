Uomini e donne, tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è tornato l’amore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tina Cipollari ritrova l’amore con Vincenzo Ferrara. Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e donne”, aveva annunciato al pubblico attraverso i social la conclusione della sua relazione con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara: “Tra di noi è finita”. Nonostante l’annuncio di Tina Cipollari però sembra che la love story non sia proprio definitivamente chiusa. “Diva e donna” infatti ha sorpreso Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara romanticamente a passeggio per Firenze, tra baci e abbracci “mascherati”. Forse un ritorno di fiamma ancora topo secret per la coppia, che da tempo molti esperti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 dicembre 2020)ritrovacon, storica opinionista di “”, aveva annunciato al pubblico attraverso i social la conclusione della sua relazione con il ristoratore fiorentino: “Tra di noi è finita”. Nonostante l’annuncio diperò sembra che la love story non sia proprio definitivamente chiusa. “Diva e donna” infatti ha sorpresoromanticamente a passeggio per Firenze, tra baci e abbracci “mascherati”. Forse un ritorno di fiamma ancora topo secret per la coppia, che da tempo molti esperti ...

