Terremoto a Milano, attimi di panico in città: scossa di magnitudo 3.8 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – scossa di Terremoto a Milano, magnitudo tra 3.8 e 4.3 della scala Richter. E’ stata avvertita dai cittadini intorno alle 17 e l’epicentro è stato individuato alle porte del capoluogo lombardo, a Trezzano sul Naviglio. Il sisma sarebbe avvenuto a circa 8 chilometri di profondità e non si segnalano particolari danni in città, come precisato dai vigili del fuoco. Questi ultimi sono adesso impegnati a verificare le conseguenze della scossa, ma al al momento sono stati segnalati soltanto alcuni interventi dei pompieri per lo sblocco di porte uscite fuori asse. Terremoto a Milano confermato, ma nessun danno La scossa di Terremoto è stata comunque confermata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic –ditra 3.8 e 4.3 della scala Richter. E’ stata avvertita dai cittadini intorno alle 17 e l’epicentro è stato individuato alle porte del capoluogo lombardo, a Trezzano sul Naviglio. Il sisma sarebbe avvenuto a circa 8 chilometri di profondità e non si segnalano particolari danni in, come precisato dai vigili del fuoco. Questi ultimi sono adesso impegnati a verificare le conseguenze della, ma al al momento sono stati segnalati soltanto alcuni interventi dei pompieri per lo sblocco di porte uscite fuori asse.confermato, ma nessun danno Ladiè stata comunque confermata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. ...

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 è stata registrata in provincia di #Milano alle 16.59.… - ilpost : Una scossa di terremoto è stata percepita a Milano, di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto avvertita a Milano - skepticafro : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 14km da #Milano, #Italia. 45 segnalazioni in un raggi… - bibipenner : RT @Brunomgiordano: A Milano si è sentito il terremoto. Non ha fatto danni, sembra. In compenso il pm10 è molto sopra i limiti. In piena p… -