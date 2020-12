Superbonus, Rebecchini (Acer): "Proroga doverosa, problema è che non è partito nulla" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Superbonus 110% per l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico degli edifici "è importante" e la richiesta di una Proroga della misura al 2023 è doverosa "anche perché il vero problema è che finora non è partito nulla" ma non basterà per rilanciare il settore e il Paese: bisogna fare molto altro usando le risorse che arriveranno per realizzare "non solo le grandi opere ma anche opere più piccole che permettano di risolvere i problemi legati ai dissesti idrogeologici, alla manutenzione stradale e al patrimonio pubblico, dalle scuole agli ospedali". Ad affermarlo, in un'intervista all'Adnkronos, è il presidente di Acer, Nicolò Rebecchini. "Il vero problema del Superbonus - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il110% per l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico degli edifici "è importante" e la richiesta di unadella misura al 2023 è"anche perché il veroè che finora non è" ma non basterà per rilanciare il settore e il Paese: bisogna fare molto altro usando le risorse che arriveranno per realizzare "non solo le grandi opere ma anche opere più piccole che permettano di risolvere i problemi legati ai dissesti idrogeologici, alla manutenzione stradale e al patrimonio pubblico, dalle scuole agli ospedali". Ad affermarlo, in un'intervista all'Adnkronos, è il presidente di, Nicolò. "Il verodel- ...

TV7Benevento : Superbonus, Rebecchini (Acer): 'Proroga doverosa, problema è che non è partito nulla'... - francopizzetti : Superbonus, Rebecchini (Acer): 'Proroga doverosa, problema è che non è partito nulla' - fisco24_info : Superbonus, Rebecchini (Acer): 'Proroga doverosa, problema è che non è partito nulla' : - TV7Benevento : Superbonus, Rebecchini (Acer)_ 'Proroga doverosa, problema è che non è partito nulla'... -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Rebecchini Superbonus, Rebecchini (Acer)_ "Proroga doverosa, problema è che non è partito nulla" Adnkronos Superbonus, Rebecchini (Acer)_ “Proroga doverosa, problema è che non è partito nulla”

Condividi questo articolo:Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Il superbonus 110% per l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico degli edifici “è importante” e la richiesta di una proroga della mi ...

Condividi questo articolo:Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Il superbonus 110% per l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico degli edifici “è importante” e la richiesta di una proroga della mi ...