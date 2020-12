Storia delle sorelle Sciacca, diventate libraie a Catania (Di giovedì 17 dicembre 2020) Hanno iniziato con la Vicolo Stretto, una minuscola libreria del centro, e poi hanno rilevato la storica Prampolini, fondata nel 1894 Leggi su ilpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Hanno iniziato con la Vicolo Stretto, una minuscola libreria del centro, e poi hanno rilevato la storica Prampolini, fondata nel 1894

