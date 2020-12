Simona Ventura torna in tv: Game of Games con Maddalena Corvaglia e Ignazio Moser (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finalmente, Simona Ventura torna in tv con un nuovo progetto che la vede protagonista. Si tratta di Game of Games, un nuovissimo programma che andrà in onda in prima serata su Rai Due. Una grande notizia per la nota conduttrice televisiva, che da qualche tempo non appariva più in tv. Il format viene dagli Stati … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finalmente,in tv con un nuovo progetto che la vede protagonista. Si tratta diofs, un nuovissimo programma che andrà in onda in prima serata su Rai Due. Una grande notizia per la nota conduttrice televisiva, che da qualche tempo non appariva più in tv. Il format viene dagli Stati … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

honeyviolencae : @f0nude adriana volpe stessa scuola di simona ventura - zazoomblog : Game of Games nel cast con Simona Ventura anche Gilles Rocca - #Games #Simona #Ventura #anche #Gilles - zazoomblog : Simona Ventura: fa una dichiarazione d’amore. Presto sposa? - #Simona #Ventura: #dichiarazione - supermalaxx : #gfvip @Simo_Ventura cara Simona.... c' è una concorrente che vuole seguire le tue orme e finire nel baratro per de… - teresa_ruta : @GfVIPopinion @alfosignorini @EliaAntonella Nei confronti di una donna 'simona Ventura'. Capite perché poi mi viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura, un vero dramma: la morte sfiorata YouMovies Simona Ventura torna in tv: Game of Games con Maddalena Corvaglia e Ignazio Moser

Simona Ventura è pronta a tornare in tv con il suo nuovo programma Game of Games. E tra i nuovi concorrenti c'è anche Ignazio Moser ...

Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini grida al complotto: "Bestemmia? No, perché mi hanno cacciato"

L’ex marito di Simona Ventura, però, ha una versione totalmente differente sulla sua squalifica rispetto a quella ufficiale: è convinto che il suo allontanamento dal gioco non sia dipeso dalla sua ...

Simona Ventura è pronta a tornare in tv con il suo nuovo programma Game of Games. E tra i nuovi concorrenti c'è anche Ignazio Moser ...L’ex marito di Simona Ventura, però, ha una versione totalmente differente sulla sua squalifica rispetto a quella ufficiale: è convinto che il suo allontanamento dal gioco non sia dipeso dalla sua ...