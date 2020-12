Serco prevede una crescita annuale del 35% del suo profitto commerciale sottostante

Leggi su invezz

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In un annuncio di giovedì,Group plc (LON: SRP) ha affermato che è probabile che il suodi tradingnell’anno fiscale 2020 aumenterà di circa il 35% su base annua. La società ha anche nominato Nigel Crossley come prossimo CFO giovedì. Crossley assumerà il timone il prossimo anno ad aprile, quando l’attuale CFO, Angus Cockburn, si dimetterà. Al momento, Crossley ha il ruolo di direttore delle finanze pressoGroup. In notizie separate dal Regno Unito, Integrafin Holdings ha affermato che la sua performance finanziaria nell’anno fiscale 2020 è stata sufficientemente forte considerando le circostanze.£3,9 miliardi di entrate quest’annoGroup ha affermato che è probabile che il suo...