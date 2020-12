Salvini “Via maestra il voto oppure un governo di centrodestra” (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che finirà in nulla e che questo continuo litigio porterà a un logoramento che farà saltare tutto. La via maestra sarebbero le elezioni, l’unica alternativa percorribile alle elezioni è un governo a guida centrodestra, non guidato da me, ci sono economisti e imprenditori che potrebbero accompagnare il Paese”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia di stampa Italpress. Parlando dell’incontro previsto in serata tra il premier Conte e la delegazione di Italia Viva ha aggiunto: “si devono vedere Conte e Renzi stasera…una tragicommedia. Renzi parla parla ma secondo me due poltrone, tre nomine e quattro incarichi…e tra un mese siamo punto e a capo”. Sulle ulteriori misure restrittive che il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che finirà in nulla e che questo continuo litigio porterà a un logoramento che farà saltare tutto. La viasarebbero le elezioni, l’unica alternativa percorribile alle elezioni è una guida, non guidato da me, ci sono economisti e imprenditori che potrebbero accompagnare il Paese”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia di stampa Italpress. Parlando dell’incontro previsto in serata tra il premier Conte e la delegazione di Italia Viva ha aggiunto: “si devono vedere Conte e Renzi stasera…una tragicommedia. Renzi parla parla ma secondo me due poltrone, tre nomine e quattro incarichi…e tra un mese siamo punto e a capo”. Sulle ulteriori misure restrittive che il ...

