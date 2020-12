Salvini, in un’intervista, dice che le interviste non interessano agli italiani (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il paradosso è servito. Matteo Salvini su Giorgetti – e sulla sua intervista al Corriere della Sera – appare molto in difficoltà ed evita di commentare il fuoco amico che, probabilmente, ritiene essere più dannoso degli attacchi degli avversari politici. Nel corso dell’approfondimento di Stasera Italia, Barbara Palombelli inizia la sua intervista a Matteo Salvini proprio partendo dalle parole di Giancarlo Giorgetti, figura importante nella Lega ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo gialloverde. Quest’ultimo aveva affermato che il centrodestra a guida Salvini non è ancora pronto a guidare il Paese e che Salvini deve prima diventare uno statista. LEGGI ANCHE > Salvini vuole che i telegiornali diano la notizia dei guariti e non dei nuovi contagi Salvini su ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il paradosso è servito. Matteosu Giorgetti – e sulla sua intervista al Corriere della Sera – appare molto in difficoltà ed evita di commentare il fuoco amico che, probabilmente, ritiene essere più dannoso degli attacchi degli avversari politici. Nel corso dell’approfondimento di Stasera Italia, Barbara Palombelli inizia la sua intervista a Matteoproprio partendo dalle parole di Giancarlo Giorgetti, figura importante nella Lega ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo gialloverde. Quest’ultimo aveva affermato che il centrodestra a guidanon è ancora pronto a guidare il Paese e chedeve prima diventare uno statista. LEGGI ANCHE >vuole che i telegiornali diano la notizia dei guariti e non dei nuovi contagisu ...

