Salerno | il consigliere Gallo | “Tutte le società in una sola multiutility”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Accorparelepartecipate del Comune di– le ccdd.miste (Energia Holding SpA con le controllateSistemi SpA,Energia Distribuzione SpA, “Energia Vendite”, Sinergia Surl;Mobilità SpA;Pulita SpA;Solidale SpA) – in un’unicamultiservizi. È quanto ha chiesto, nella qualità di Vice Presidente della I Commissione Comunale Permanente “Statuto e Regolamenti”, Leonardoche ha convocato una seduta per discutere della proposta. “Nel nostro Comune la gestione del servizio del ciclo dei rifiuti e altri servizi per ...