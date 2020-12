Roma-Torino, Fonseca : “Scudetto? Campionato lungo, contento della prestazione. Zaniolo? Ecco quando tornerà” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Paulo Fonseca al termine della sfida tra Roma e Torino.Il tecnico portoghese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post della gara contro la compagine granata. I capitolini hanno conquistato l'ennesimo successo del loro inizio di stagione, esprimendo una continuità di gioco che difficilmente si era vista negli scorsi anni sulla sponda giallorossa di Roma. Ecco le parole di Fonseca in merito alla gara:"L'importante sono i tre punti, questa partita era difficile ma siamo riusciti lo stesso a vincere. Abbiamo gestito bene la gara, mi è piaciuto molto vincere segnando tre gol. Pellegrini ha fatto una grande partita, un bel gol e ha dato continuità alle sue ottime prestazioni. Non abbiamo gestito bene la parte finale della partita, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pauloal terminesfida tra.Il tecnico portoghese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postgara contro la compagine granata. I capitolini hanno conquistato l'ennesimo successo del loro inizio di stagione, esprimendo una continuità di gioco che difficilmente si era vista negli scorsi anni sulla sponda giallorossa dile parole diin merito alla gara:"L'importante sono i tre punti, questa partita era difficile ma siamo riusciti lo stesso a vincere. Abbiamo gestito bene la gara, mi è piaciuto molto vincere segnando tre gol. Pellegrini ha fatto una grande partita, un bel gol e ha dato continuità alle sue ottime prestazioni. Non abbiamo gestito bene la parte finalepartita, ...

