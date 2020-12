Rientro a scuola il 7 gennaio in bilico, Conte: lavoriamo su trasporti e orari, le aule non sono focolaio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte, ad Accordi&Disaccordi, affronta il Rientro a scuola dei ragazzi delle superiori il 7 gennaio. "C'è un grande lavoro per tornare il 7 gennaio con la didattica in presenza. Abbiamo organizzato dei tavoli con i prefetti per cercare di incrociare, rispetto alle realtà locali, i dati dei trasporti e degli orari di entrata e uscita per evitare degli orari di punta". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il premier Giuseppe, ad Accordi&Disaccordi, affronta ildei ragazzi delle superiori il 7. "C'è un grande lavoro per tornare il 7con la didattica in presenza. Abbiamo organizzato dei tavoli con i prefetti per cercare di incrociare, rispetto alle realtà locali, i dati deie deglidi entrata e uscita per evitare deglidi punta". L'articolo .

