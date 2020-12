Quali sono i giorni del lockdown di Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un Natale e un Capodanno “rossi”: otto giorni chiusi in casa, con i propri conviventi, con spostamenti ridotti al minimo e ristoranti, bar, negozi chiusi. A una settimana dalla vigilia, è questo il nuovo sacrificio che Giuseppe Conte si prepara a chiedere agli italiani. Ancora ventiquattro ore per le decisioni definitive. Ecco Quali sono i giorni del lockdown Il compromesso più probabile prevede un’Italia in rosso dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio, otto giorni in totale in cui varrebbero tutte le regole già in vigore nelle regioni ‘rosse’: vietato ogni spostamento, non solo in entrata e in uscita dalla propria regione ma anche all’interno del comune di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. E ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Une un Capodanno “rossi”: ottochiusi in casa, con i propri conviventi, con spostamenti ridotti al minimo e ristoranti, bar, negozi chiusi. A una settimana dalla vigilia, è questo il nuovo sacrificio che Giuseppe Conte si prepara a chiedere agli italiani. Ancora ventiquattro ore per le decisioni definitive. EccodelIl compromesso più probabile prevede un’Italia in rosso dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio, ottoin totale in cui varrebbero tutte le regole già in vigore nelle regioni ‘rosse’: vietato ogni spostamento, non solo in entrata e in uscita dalla propria regione ma anche all’interno del comune di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. E ...

CarloStagnaro : Ministro @peppeprovenzano, per il quarto giorno le chiedo: quali sono gli esiti gli esiti della #sperimentazione su… - Internazionale : • Cosa prevede la zona rossa • Cosa la zona arancione • Quali sono i giorni in cui ci saranno più restrizioni I p… - ItaliaViva : Con la lettera di Matteo Renzi abbiamo messo nero su bianco quali sono le criticità che pone Italia Viva. A noi int… - Cocochanelll12 : RT @yleniaindenial: SDG: 'Io ancora non capisco quali sono le cose gravi'. Stefania Orlando: 'le sue parole sono da denunciare'. la differ… - fabiospes1 : @P_M_1960 @silviaaaaa28 @MariaConversano @roma_paoletta Siamo d’accordo. E questo che c’entra coi natali o col lavo… -