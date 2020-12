Pretelli scoppia a piangere: "Non riesco più ad andare avanti" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli si è sfogato con gli altri concorrenti del GF Vip svelando di aver problemi con le donne. GF Vip, Pierpaolo Pretelli in lacrime: “Ho un blocco con le donne” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pierpaolosi è sfogato con gli altri concorrenti del GF Vip svelando di aver problemi con le donne. GF Vip, Pierpaoloin lacrime: “Ho un blocco con le donne” su Notizie.it.

peppe844 : #GFvip Grande Fratello Vip 5 : Cristiano Malgioglio Esagera E Pierpaolo Pretelli Scoppia A Piangere. Arriva Un Comu… - zazoomblog : Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime: “Ho un blocco con le donne” - #Pierpaolo #Pretelli #scoppia - StraNotizie : Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime: “Ho un blocco con le donne” - infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo Pretelli scoppia a piangere: “Ho un blocco con le donne” - fanpage : 'Ho un blocco con le donne' PierPaolo scoppia in lacrime e si lascia andare a delle rivelazioni molto importanti -