Natale, mancano i fondi per i ristori e Conte frena sulle chiusure: “Non siamo la Germania” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre nel Governo aumentano i sostenitori della linea del rigore, che spingono per chiusure rigide da applicare durante le feste di Natale, il Premier Giuseppe Conte frena e mostra preoccupazione per le conseguenze economiche: “Non abbiamo tutti i soldi della Germania”, spiega. Il fronte rigorista della Maggioranza si allarga: se prima, schierati sulla linea del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre nel Governo aumentano i sostenitori della linea del rigore, che spingono perrigide da applicare durante le feste di, il Premier Giuseppee mostra preoccupazione per le conseguenze economiche: “Non abbiamo tutti i soldi della”, spiega. Il fronte rigorista della Maggioranza si allarga: se prima, schierati sulla linea del L'articolo proviene da Leggilo.org.

RaffaeleFitto : Mancano 10 giorni al #Natale… Molti ristoranti stanno prendendo le prenotazioni per il pranzo e di conseguenza stan… - mamma_mia43 : RT @davcarretta: Mancano 8 giorni a Natale e gli italiani non sanno ancora come dovranno comportarsi, quali regole saranno in vigore, quale… - eliadallaglio : RT @davcarretta: Mancano 8 giorni a Natale e gli italiani non sanno ancora come dovranno comportarsi, quali regole saranno in vigore, quale… - lauracesaretti1 : RT @davcarretta: Mancano 8 giorni a Natale e gli italiani non sanno ancora come dovranno comportarsi, quali regole saranno in vigore, quale… - Sofiajeanne : @Elisabetta0404 @giusyeffe Guardi, Conte ne combina ogni giorno una peggio dell’altra, quindi non bisogna andare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale mancano Meteo: NATALE e SANTO STEFANO compromessi. CICLONE POLARE pronto a GUASTARE le FESTE. Ultimo AGGIORNAMENTO iLMeteo.it Natale, idea tampone prima del cenone coi parenti. Test rapido o molecolare?

ITALIA – Manca ormai sempre meno alle festività più attese dell’anno, e nel 2020, l’anno del Covid, insieme alla corsa per effettuare gli ultimi regali ci sarà anche la corsa per effettuare il tampone ...

Giornata storica, il varo del nuovo ponte 2 Giugno. Ma verrà aperto al traffico dopo Natale

SENIGALLIA - Oggi il varo del nuovo ponte 2 Giugno, che verrà aperto al traffico dopo Natale. Ieri pomeriggio è arrivata la gru che dovrà spostare le travi in ...

ITALIA – Manca ormai sempre meno alle festività più attese dell’anno, e nel 2020, l’anno del Covid, insieme alla corsa per effettuare gli ultimi regali ci sarà anche la corsa per effettuare il tampone ...SENIGALLIA - Oggi il varo del nuovo ponte 2 Giugno, che verrà aperto al traffico dopo Natale. Ieri pomeriggio è arrivata la gru che dovrà spostare le travi in ...