Napoli, per Mertens trauma distorsivo e tra 3 settimane nuovi esami (Di giovedì 17 dicembre 2020) Comunicato del Napoli sulle condizioni di Dries Mertens sostituito ieri durante Inter-Napoli per un infortunio. Il calciatore si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio.caption id="attachment 867089" align="alignnone" width="1024" Diries Mertens (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Comunicato delsulle condizioni di Driessostituito ieri durante Inter-per un infortunio. Il calciatore si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato undi primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio.caption id="attachment 867089" align="alignnone" width="1024" Diries(getty images)/caption ITA Sport Press.

