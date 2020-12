Maradona, stop alla cremazione: serve un nuovo test di paternità (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere ancora cremato. Il corpo del Pibe de Oro serve per effettuare un test di paternità. Lo ha deciso un tribunale in Argentina, stando a quanto riferisce il Clarin. Dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 25 novembre, Magal Gil, ha chiesto il test del Dna. La donna, venticinquenne, sostiene che due anni fa la madre naturale le ha rivelato che il suo vero padre potrebbe essere Maradona. Secondo l’avvocato dell’ex fantasista argentino, campioni del Dna esistono già e quindi non è necessario riesumare il cadavere sepolto in un cimitero privato vicino Buenos Aires. Lo scorso 30 novembre un altro tribunale aveva fermato la cremazione fino a che non fossero state acquisite tutte le prove necessario sulle cause della morte. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il cadavere di Diego Armandonon può essere ancora cremato. Il corpo del Pibe de Oroper effettuare undi. Lo ha deciso un tribunale in Argentina, stando a quanto riferisce il Clarin. Dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 25 novembre, Magal Gil, ha chiesto ildel Dna. La donna, venticinquenne, sostiene che due anni fa la madre naturale le ha rivelato che il suo vero padre potrebbe essere. Secondo l’avvocato dell’ex fantasista argentino, campioni del Dna esistono già e quindi non è necessario riesumare il cadavere sepolto in un cimitero privato vicino Buenos Aires. Lo scorso 30 novembre un altro tribunale aveva fermato lafino a che non fossero state acquisite tutte le prove necessario sulle cause della morte. Foto: ...

CrapanzanoRobin : RT @Sport_Mediaset: #Maradona: serve nuovo test di paternità, stop cremazione corpo. Secondo l'avvocato del fantasista, campioni del Dna es… - zazoomblog : Stop alla cremazione di Maradona: Serve test del Dna per presunta sesta figlia - #cremazione #Maradona: #Serve - Livia_DiGioia : RT @mattinodinapoli: Maradona, serve un nuovo test della paternità: stop alla cremazione del corpo - Sport_Mediaset : #Maradona: serve nuovo test di paternità, stop cremazione corpo. Secondo l'avvocato del fantasista, campioni del Dn… - sportli26181512 : Maradona, la figlia non riconosciuta ottiene il test del Dna: vietata la cremazione: Maradona, la figlia non ricono… -