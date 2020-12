Libia, l'annuncio di Di Maio: 'Liberati i pescatori italiani' (Di giovedì 17 dicembre 2020) 'I nostri pescatori sono liberi. Fra poco riabbracceranno le loro famiglie'. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, confermando ufficialmente la liberazione dei pescatori di Mazara ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) 'I nostrisono liberi. Fra poco riabbracceranno le loro famiglie'. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di, confermando ufficialmente la liberazione deidi Mazara ...

MediasetTgcom24 : Libia, l'annuncio di Di Maio: 'Liberati i pescatori italiani' #Libia - sigeug : RT @La_manina__: Salvini sui #pescatori liberati in Libia: bisognava fare l'annuncio dopo il rientro. Detto da quello che anticipava su Tw… - peru1981 : RT @La_manina__: Salvini sui #pescatori liberati in Libia: bisognava fare l'annuncio dopo il rientro. Detto da quello che anticipava su Tw… - camilla_staff : RT @La_manina__: Salvini sui #pescatori liberati in Libia: bisognava fare l'annuncio dopo il rientro. Detto da quello che anticipava su Tw… - Pura_Vida69 : RT @La_manina__: Salvini sui #pescatori liberati in Libia: bisognava fare l'annuncio dopo il rientro. Detto da quello che anticipava su Tw… -