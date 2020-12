La lettera di Renzi a Conte a poche ore dal faccia a faccia | le condizioni per non far cadere il governo | «Inutile continuare con il “va tutto bene”»

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Aore dalfissato alle 19 tra la delegazione di Italia viva e il premier Giuseppesulla già tribolata verifica di, è una lungadi Matteodiretta al presidente del Consiglio ad anticipare leche la pattugliaana porterà a palazzo Chigi per tenere in vita ilparte all’attacco provando a chiarire subito che il suo obiettivo non sono le poltrone in più, ma «in discussione sono le idee» e si dice pronto a rimettere sul tavolo gli incarichi didi cui gode Italia viva, dai ministeri di Elena Bonetti e Teresa Bellanova, al posto di sottosegretario di Ivan Scalfarotto. Nel ...