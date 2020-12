In un tweet la rabbia di Trump con McConnell: “Hai ceduto troppo presto” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Arriva nella notte l’attacco di Trump contro McConnell. Sempre più solo nella sua lotta per sovvertire il risultato delle elezioni dello scorso 3 novembre, il presidente uscente ha scatenato la sua rabbia in un tweet contro il leader repubblicano al Senato, vero deus ex machina del GOP, che dopo il voto dei Grandi Elettori di lunedì ha riconosciuto per la prima volta la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris. Una mossa che isola in maniera importante l’inquilino della Casa Bianca nel panorama politico americano. LEGGI ANCHE > Il tweet che spezza il cuore di Trump: anche Putin riconosce la vittoria di Biden Il tweet di Trump contro McConnell e la rabbia del presidente Sempre più nervoso e isolato, dopo aver attaccato ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Arriva nella notte l’attacco dicontro. Sempre più solo nella sua lotta per sovvertire il risultato delle elezioni dello scorso 3 novembre, il presidente uscente ha scatenato la suain uncontro il leader repubblicano al Senato, vero deus ex machina del GOP, che dopo il voto dei Grandi Elettori di lunedì ha riconosciuto per la prima volta la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris. Una mossa che isola in maniera importante l’inquilino della Casa Bianca nel panorama politico americano. LEGGI ANCHE > Ilche spezza il cuore di: anche Putin riconosce la vittoria di Biden Ildicontroe ladel presidente Sempre più nervoso e isolato, dopo aver attaccato ...

