Il serial killer Donato Bilancia è morto di Covid in carcere (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Il serial killer Donato Bilancia, condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio, è morto per Covid a 69 anni nel carcere Due Palazzi di Padova. I delitti attribuiti a Bilancia sono avvenuti tra il 1997 e il 1998, tra la Liguria e il Piemonte. I primi anni di detenzione Bilancia li scontò nel carcere genovese di Marassi, per poi essere trasferito a Padova negli ultimi anni. Nel giro di sei mesi, alla fine degli anni Novanta, Bilancia aveva terrorizzato l'Italia con con i suoi omicidi. Il "serial killer delle prostitute", come era stato soprannominato, colpiva anche sui treni, apparentemente in maniera casuale: sceglieva le ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Il, condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio, èpera 69 anni nelDue Palazzi di Padova. I delitti attribuiti asono avvenuti tra il 1997 e il 1998, tra la Liguria e il Piemonte. I primi anni di detenzioneli scontò nelgenovese di Marassi, per poi essere trasferito a Padova negli ultimi anni. Nel giro di sei mesi, alla fine degli anni Novanta,aveva terrorizzato l'Italia con con i suoi omicidi. Il "delle prostitute", come era stato soprannominato, colpiva anche sui treni, apparentemente in maniera casuale: sceglieva le ...

