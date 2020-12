Il capitano in rotta di collisione e il gesto che non ti aspetti: canta l’inno della Juventus (Di giovedì 17 dicembre 2020) Fanno molto discutere le immagini di Alejandro Gomez nel pre-partita di Juventus-Atalanta (terminato poi sull’1-1). Il capitano della compagine bergamasca, prima di sedersi in panchina, è stato intercettato dalle telecamere mentre accennava sorridente alle parole del’inno bianconero. “Juve, storia di un grande amore”: è evidente il labiale del calciatore ex Catania: Un gesto che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri sui social, in un momento particolarmente delicato per gli equilibri interni della squadra – rivelazione delle ultime stagioni. E’ infatti ormai pubblica la frizione tra il calciatore argentino e il tecnico Gasperini (che comunque lo ha schierato nella ripresa). I tifosi atalantini, secondo diversi articoli pubblicati da testate di settore, sembrano ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Fanno molto discutere le immagini di Alejandro Gomez nel pre-partita di-Atalanta (terminato poi sull’1-1). Ilcompagine bergamasca, prima di sedersi in panchina, è stato intercettato dalle telecamere mentre accennava sorridente alle parole debianconero. “Juve, storia di un grande amore”: è evidente il labiale del calciatore ex Catania: Unche ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri sui social, in un momento particolarmente delicato per gli equilibri internisquadra – rivelazione delle ultime stagioni. E’ infatti ormai pubblica la frizione tra il calciatore argentino e il tecnico Gasperini (che comunque lo ha schierato nella ripresa). I tifosi atalantini, secondo diversi articoli pubblicati da testate di settore, sembrano ...

