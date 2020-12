Guglielmo Poggi | «Felice che non mi sia andato tutto bene»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Se Guglielmo Poggi è stato scelto come protagonista de Il tuttofare, il film di Valerio Attanasio che lo ha fatto conoscere al grande pubblico nel 2018, un po’ è merito di Gigi Proietti. «Fu lui a dire alla produzione che Poggi “è uno che va piano, ma va lontano”. Fu uno dei tantissimi regali che mi ha fatto. Aveva sempre la capacità di dirti la parolina che ti rimaneva per sempre» spiega Guglielmo al telefono dalla sua casa di Roma, ancora profondamente grato al Maestro non solo per aver lavorato al suo fianco al Globe per quattro anni, ma anche per aver capito che sulla scena è necessario «dare il 110% in qualunque caso». Figlio d’arte, doppiatore bambino e attore promettente, Poggi ama definirsi «un finto giovane» che ha sempre avuto dalla sua la malleabilità di adattarsi ai ruoli più diversi. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Tommaso, il centralinista omosessuale di Cops – Una banda di poliziotti, il film di Luca Miniero prodotto da Sky, mentre il prossimo sarà nella nuova pellicola di Alessandro Pondi, School of Mafia, con Nino Frassica e Giuseppe Maggio.