GFVip, Selvaggia Roma confessa per quale gieffino aveva una cotta (e no, non è Pierpaolo Pretelli) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Selvaggia Roma, ex gieffina di questa edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ha fatto delle importanti rivelazioni che hanno lasciato i fan del programma sconvolti. Nonostante si sia presentata con un forte interesse per Pierpaolo Pretelli, le cose poi sono cambiate. LE DICHIARAZIONI DI Selvaggia Roma – Durante un’intervista rilasciata a Casa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020), ex gieffina di questa edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ha fatto delle importanti rivelazioni che hanno lasciato i fan del programma sconvolti. Nonostante si sia presentata con un forte interesse per, le cose poi sono cambiate. LE DICHIARAZIONI DI– Durante un’intervista rilasciata a Casa L'articolo

trash_italiano : SCUSATE MA QUI QUALCUNO NON SA GUARDARE I REALITY COME SI FA AD ELIMINARE SELVAGGIA NON HO PAROLE #GFVIP - sorpresonah : Rivoglio @roma_selvaggia nella casa vi prego ?? #gfvip - sorpresonah : Avete buttato fuori @roma_selvaggia per poi far entrare questi due esseri indicibili (Nardi & SDG) ma ce la fate???… - blujasmine3 : RT @CRUDELIA___: Tommaso che prende per il culo Giulia e lei che ride sono la cosa più bella di questa settimana ?? Manca solo un po' Selva… - Njw48 : buongiorno solo a selvaggia che mi manca da impazzire #GFVIP @roma_selvaggia -