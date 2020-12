Genoa, un grande assente e un forte dubbio per la sfida di Benevento (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Domenica alle ore 15 al Ciro Vigorito il Genoa di Maran affronterà il Benevento in un delicato scontro salvezza dopo il pari ottenuto a Marassi contro il Milan primo in classifica. I rossoblu non avranno però certamente a disposizione il terzino Luca Pellegrini, uscito anzitempo dal campo ieri sera a causa di un problema fisico. A chiarire le condizioni dell’esterno difensivo è stato il sito ufficiale del club ligure che parla di un fastidio all’adduttore e di una risonanza magnetica da effettuare nei prossimi giorni. Per lui il 2020 potrebbe essere finito. Allo stesso tempo appare difficile il recupero di Pandev, che resta in forte dubbio a causa della lombalgia che lo ha tenuto fermo anche nell’allenamento odierno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Domenica alle ore 15 al Ciro Vigorito ildi Maran affronterà ilin un delicato scontro salvezza dopo il pari ottenuto a Marassi contro il Milan primo in classifica. I rossoblu non avranno però certamente a disposizione il terzino Luca Pellegrini, uscito anzitempo dal campo ieri sera a causa di un problema fisico. A chiarire le condizioni dell’esterno difensivo è stato il sito ufficiale del club ligure che parla di un fastidio all’adduttore e di una risonanza magnetica da effettuare nei prossimi giorni. Per lui il 2020 potrebbe essere finito. Allo stesso tempo appare difficile il recupero di Pandev, che resta ina causa della lombalgia che lo ha tenuto fermo anche nell’allenamento odierno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

