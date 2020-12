Gattuso non solo finge di non conoscere il regolamento ma trasmette pure un messaggio sbagliato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono passati 24 anni da quando Gennaro Gattuso ha fatto il suo esordio tra i professionisti. Probabilmente però ancora troppo pochi affinché sia chiaro che il calcio si è evoluto e col tempo ha combattuto per dare un ruolo centrale a determinati valori. Quello più importante addirittura campeggia con un’apposita patch sulle maniche dei giocatori che disputano la Champions League: rispetto. Verso tutti e per ogni motivo. Compagni, avversari, arbitri, tifosi. L’insulto pronunciato dopo una decisione del direttore di gara, peraltro corretta perché il rigore è solare, non è una condotta ammessa. Quella lagna un po’ surreale del “solo in Italia” è fuori luogo anche da un punto di vista tecnico perché si riferisce alla corretta applicazione di più punti di un regolamento internazionale. Non è consentito ai calciatori di rivolgersi agli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono passati 24 anni da quando Gennaroha fatto il suo esordio tra i professionisti. Probabilmente però ancora troppo pochi affinché sia chiaro che il calcio si è evoluto e col tempo ha combattuto per dare un ruolo centrale a determinati valori. Quello più importante addirittura campeggia con un’apposita patch sulle maniche dei giocatori che disputano la Champions League: rispetto. Verso tutti e per ogni motivo. Compagni, avversari, arbitri, tifosi. L’insulto pronunciato dopo una decisione del direttore di gara, peraltro corretta perché il rigore è solare, non è una condotta ammessa. Quella lagna un po’ surreale del “in Italia” è fuori luogo anche da un punto di vista tecnico perché si riferisce alla corretta applicazione di più punti di uninternazionale. Non è consentito ai calciatori di rivolgersi agli ...

