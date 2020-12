Flirt in corso tra Nardi e la Mello, bacio in bagno nella notte, Rosalinda: «Un giocattolo che butti via» (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ingresso di nuovi concorrenti nella casa del GF Vip ha destabilizzato gli equilibri fin qui creati: sono soprattutto Dayane Mello e Rosalinda Cannavò a subire l’arrivo degli ultimi coinquilini, specie di Filippo Nardi, già al centro di parecchie polemiche. Il conte inglese, se da una parte mostra il suo lato indelicato, dall’altra fa strage di cuori. È proprio la modella brasiliana ad inciampare nel fascino del tenebroso Nardi. Non senza reazioni da parte della amica speciale Rosalinda. Leggi anche >> Filippo Nardi GF Vip, frase choc contro la Ruta: «Maria Teresa è…». Tutti senza parole: «Subito fuori» Filippo Nardi Dayane Mello, nuova coppia al GF Vip? Scatta il bacio nella ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ingresso di nuovi concorrenticasa del GF Vip ha destabilizzato gli equilibri fin qui creati: sono soprattutto DayaneCannavò a subire l’arrivo degli ultimi coinquilini, specie di Filippo, già al centro di parecchie polemiche. Il conte inglese, se da una parte mostra il suo lato indelicato, dall’altra fa strage di cuori. È proprio la modella brasiliana ad inciampare nel fascino del tenebroso. Non senza reazioni da parte della amica speciale. Leggi anche >> FilippoGF Vip, frase choc contro la Ruta: «Maria Teresa è…». Tutti senza parole: «Subito fuori» FilippoDayane, nuova coppia al GF Vip? Scatta il...

kalamari_denki : @IDKTETSUROU @rossonaturale @hornysadbitch Vedo del flirt in corso qua - blogtivvu : Dayane Mello e Filippo Nardi “bacio in bagno di notte”: flirt in corso? #gfvip - Chiara69560253 : Ma voi reputate davvero Nardi un interesse per Dayane? Leggo cose assurde su flirt in corso.... Che lo vuole il gf… - beatrissxx : @FeroceIl Infatti io non ho detto che dovrebbe diventare una specie di monaco ?? È normale che nel corso di mesi abb… - webbohit : Il Collegio, c’è un flirt in corso tra Davide Vavalà e Sofia Cerio? -