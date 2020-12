Expo Dubai: al via la digitalizzazione del David di Michelangelo (3) (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'intero processo di ri-produzione del David testimonia i valori e l'eccellenza delle competenze contemporanee. In un panorama ormai dominato dalle nuove tecnologie, questo non può prescindere dai valori della cultura digitale, legata ai concetti di digitalizzazione, intelligenza collettiva e ri-uso dell'informazione. Realizzare oggi un gemello digitale dell'opera di Michelangelo non è più l'opera di un singolo ma un evento corale, il simbolo di un genio collettivo che rielabora la propria eredità culturale, in cui il concetto di copia si aggiorna assumendo nuovi significati. La digitalizzazione in corso presso la Galleria è curata dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze in collaborazione con i tecnici di Hexagon Italia, divisione della multinazionale svedese ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'intero processo di ri-produzione deltestimonia i valori e l'eccellenza delle competenze contemporanee. In un panorama ormai dominato dalle nuove tecnologie, questo non può prescindere dai valori della cultura digitale, legata ai concetti di, intelligenza collettiva e ri-uso dell'informazione. Realizzare oggi un gemello digitale dell'opera dinon è più l'opera di un singolo ma un evento corale, il simbolo di un genio collettivo che rielabora la propria eredità culturale, in cui il concetto di copia si aggiorna assumendo nuovi significati. Lain corso presso la Galleria è curata dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze in collaborazione con i tecnici di Hexagon Italia, divisione della multinazionale svedese ...

