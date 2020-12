Enel, via alla procedure per cedere il 40-50% di Open Fiber al fondo Macquarie (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Enel ha deliberato di avviare le procedure per la cessione di un minimo del 40% e fino al 50% del capitale di Open Fiber al fondo australiano Macquarie Infrastructure & Real Assets (MIRA). Se il gigante elettrico finalizzerà la vendita di tutto il suo 50% di partecipazione in Open Fiber, oltre a mettere fine alla sua avventura nelle TLC, ci sarebbe probabilmente un ostacolo in meno nel difficile cammino per la costruzione di una rete unica. In base all’offerta finale pervenuta da MIRA, il corrispettivo per la cessione del 50% del capitale di Open Fiber risulta pari a 2.650 milioni di euro ed è inclusivo del trasferimento a MIRA del 100% della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di avviare leper la cessione di un minimo del 40% e fino al 50% del capitale dialaustralianoInfrastructure & Real Assets (MIRA). Se il gigante elettrico finalizzerà la vendita di tutto il suo 50% di partecipazione in, oltre a mettere finesua avventura nelle TLC, ci sarebbe probabilmente un ostacolo in meno nel difficile cammino per la costruzione di una rete unica. In base all’offerta finale pervenuta da MIRA, il corrispettivo per la cessione del 50% del capitale dirisulta pari a 2.650 milioni di euro ed è inclusivo del trasferimento a MIRA del 100% della ...

