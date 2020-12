Conte, l’intelligence e il triste show libico. Parla Gaiani (Analisi Difesa) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giuseppe Conte ha pronto un regalo di Natale per il Paese. L’Italia avrà indietro i diciotto pescatori sequestrati dalle forze del generale Khalifa Haftar in Libia, dopo 108 giorni. Un blitz del premier con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo un vertice con l’Aise, ha rimandato la verifica di maggioranza con Italia Viva. Mentre dal Nazareno già si levano voci irritate su quella che sembra l’ennesima gestione personale di un dossier dell’intelligence da parte di Conte, fra gli addetti ai lavori lo sconcerto non è da meno. “La nostra politica estera è alla deriva”, sentenzia il direttore di Analisi Difesa Gianandrea Gaiani. Ma è una buona notizia. O no? Certo, tutti siamo felici di vederli tornare a casa. Ma l’immagine del Paese ne esce a pezzi. Li abbiamo lasciati in una ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giuseppeha pronto un regalo di Natale per il Paese. L’Italia avrà indietro i diciotto pescatori sequestrati dalle forze del generale Khalifa Haftar in Libia, dopo 108 giorni. Un blitz del premier con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo un vertice con l’Aise, ha rimandato la verifica di maggioranza con Italia Viva. Mentre dal Nazareno già si levano voci irritate su quella che sembra l’ennesima gestione personale di un dossier delda parte di, fra gli addetti ai lavori lo sconcerto non è da meno. “La nostra politica estera è alla deriva”, sentenzia il direttore diGianandrea. Ma è una buona notizia. O no? Certo, tutti siamo felici di vederli tornare a casa. Ma l’immagine del Paese ne esce a pezzi. Li abbiamo lasciati in una ...

