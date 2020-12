Conte e Di Maio a Bengasi, liberati i pescatori di Mazara del Vallo (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - E' il giorno della liberazione per i 18 pescatori di Mazara del Vallo che da 108 giorni erano trattenuti in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Khalifa Haftar. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è volato a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per riportarli in patria. L'attesa dei familiari L'imminente liberazione dei 18 - 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi - è stata confermata. "Ho appena ricevuto un messaggio vocale di mio padre che mi dice 'Siamo Liberi'", ha riferito una ragazza tunisina, figlia di uno pescatori trattenuti in Libia. C'e' molta gioia tra i familiari radunatisi davanti al municipio mazarese con il sindaco Salvatore Quinci. "Finalmente, aspettavamo questo regalo di ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - E' il giorno della liberazione per i 18didelche da 108 giorni erano trattenuti in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Khalifa Haftar. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, è volato ainsieme con il ministro degli Esteri, Luigi Di, per riportarli in patria. L'attesa dei familiari L'imminente liberazione dei 18 - 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi - è stata confermata. "Ho appena ricevuto un messaggio vocale di mio padre che mi dice 'Siamo Liberi'", ha riferito una ragazza tunisina, figlia di unotrattenuti in Libia. C'e' molta gioia tra i familiari radunatisi davanti al municipio mazarese con il sindaco Salvatore Quinci. "Finalmente, aspettavamo questo regalo di ...

VittorioSgarbi : Sono felice per la liberazione dei pescatori mazaresi. Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente i… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - petergomezblog : #Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio volano a #Bengasi - Lukyluke311 : RT @jimmomo: 'Conte e Di Maio in volo verso Bengasi per la liberazione dei pescatori'. Spiace, non so a voi, ma mi sembra uno scambio equo.… - caimano65 : Conte e Di Maio non potevano muovere il culo prima? Se la sono tenuta per Natale l'uscita a sensazione? E quei pove… -