C’è l’accordo sulla “cig per gli autonomi” in manovra. Passa anche lo stop ai contributi per i professionisti più danneggiati dal Covid (Di giovedì 17 dicembre 2020) Trovato l’accordo nella maggioranza sulle coperture con cui finanziare quella che è stata definita “cassa integrazione per gli autonomi“. Si tratta di una indennità (dovrebbe chiamarsi Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa, in sigla Iscro) che potrà essere chiesta dai professionisti e dagli iscritti alla gestione separata Inps in difficoltà economica. Dopo il via libera del viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, tutti i partiti di maggioranza avevano presentato emendamenti alla manovra in questa direzione, ma mancava l’intesa su dove trovare i fondi: Italia viva era contraria al finanziamento con le ritenute dei lavoratori dipendenti e chiedeva un fondo ad hoc. Giovedì sera Camillo D’Alessandro, deputato di Iv e vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, ha annunciato che si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Trovatonella maggioranza sulle coperture con cui finanziare quella che è stata definita “cassa integrazione per gli“. Si tratta di una indennità (dovrebbe chiamarsi Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa, in sigla Iscro) che potrà essere chiesta daie dagli iscritti alla gestione separata Inps in difficoltà economica. Dopo il via libera del viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, tutti i partiti di maggioranza avevano presentato emendamenti allain questa direzione, ma mancava l’intesa su dove trovare i fondi: Italia viva era contraria al finanziamento con le ritenute dei lavoratori dipendenti e chiedeva un fondo ad hoc. Giovedì sera Camillo D’Alessandro, deputato di Iv e vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, ha annunciato che si è ...

