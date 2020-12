Alcune funzioni Instagram e Facebook Messenger non disponibili (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alcune funzioni di Instagram e Facebook Messenger non sono temporaneamente disponibili a partire da qualche ora a questa parte. Come riportato da ‘theverge.com‘, alla base ci sarebbe il rispetto delle nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa. Ci vorrà un po’ di tempo prima di rivedere tornare tutte le funzioni, che verranno comunque ripristinate. La società non è scesa nel dettaglio, e non ha quindi fatto menzione alle norme per cui Alcune funzioni di Instagram e Facebook Messenger sono state momentaneamente sospese (non rimosse). L’ipotesi più plausibile si ricollega alla ePrivacy Directive, che obbliga a regole più ferree in relazione all’impiego dei dati tra i ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)dinon sono temporaneamentea partire da qualche ora a questa parte. Come riportato da ‘theverge.com‘, alla base ci sarebbe il rispetto delle nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa. Ci vorrà un po’ di tempo prima di rivedere tornare tutte le, che verranno comunque ripristinate. La società non è scesa nel dettaglio, e non ha quindi fatto menzione alle norme per cuidisono state momentaneamente sospese (non rimosse). L’ipotesi più plausibile si ricollega alla ePrivacy Directive, che obbliga a regole più ferree in relazione all’impiego dei dati tra i ...

HDblog : Instagram e Messenger: alcune funzioni temporaneamente non disponibili - Vittorino1806 : Oggi 'Facebook' ha annunciato che, in Europea, alcune funzioni su 'Messenger' e 'Instagram' sono state disabilitate… - mirellanannurel : Pianificazione, apprendimento, risoluzione dei problemi e processo decisionale alcune delle funzioni programmabili… - TuttoAndroid : Facebook sta disabilitando delle funzioni di Messenger e Instagram - vowelzs : @halal_coochie boh a quante pare alcune funzioni (non so quali) sono al momento disabilitate per ragioni di privacy, almeno ho capito così -