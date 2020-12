Week 15 – Le partite della settimana di NFL (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per i Las Vegas Raiders è un momento chiave della stagione. La sfida contro i Chargers, che apre Week 15 di NFL 2020, venerdì alle 2:20, è fondamentale per l’accesso alla post season, da parte della squadra allenata da Jon Gruden. Los Angeles è già eliminata dalla corsa ai playoff, ma resta comunque una mina vagante per chiunque e i Raiders non possono concedersi errori. Al faccia a faccia tra Raiders e Chargers segue la sfida tra Bills e Broncos, in campo sabato alle 22:30. La domenica si apre alle 2:15, con il match tra Panhters e Packers. Week 15: Washington ce la può fare? A tre settimane dai playoff, Washington è la favorita, in NFC East, per i playoff. In Week 15, il Football Team deve vedersela con Seattle, in una sfida non facile. I Seahawks sono reduci dal successo contro i Jets e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per i Las Vegas Raiders è un momento chiavestagione. La sfida contro i Chargers, che apre15 di NFL 2020, venerdì alle 2:20, è fondamentale per l’accesso alla post season, da partesquadra allenata da Jon Gruden. Los Angeles è già eliminata dalla corsa ai playoff, ma resta comunque una mina vagante per chiunque e i Raiders non possono concedersi errori. Al faccia a faccia tra Raiders e Chargers segue la sfida tra Bills e Broncos, in campo sabato alle 22:30. La domenica si apre alle 2:15, con il match tra Panhters e Packers.15: Washington ce la può fare? A tre settimane dai playoff, Washington è la favorita, in NFC East, per i playoff. In15, il Football Team deve vedersela con Seattle, in una sfida non facile. I Seahawks sono reduci dal successo contro i Jets e ...

MoliPietro : Week 15 – Le partite della settimana di NFL - Joselu766 : RT @LocoBingo_game: ????Happy Monday! RT for some luck for your games this week ???????? ???? ¡Feliz lunes! Haz RT para tener suerte en tus partida… - LocoBingo_game : ????Happy Monday! RT for some luck for your games this week ???????? ???? ¡Feliz lunes! Haz RT para tener suerte en tus par… - enzogoku69 : @Gaetano82930703 Gia pensare che tutte le partite siano tatticamente uguali è difficile, poi quelle dopo impegni di… - TCE_radio : Opinioni a caldo sulle partite di Week 14 @The_Bootleg_TCE #NFL -

Ultime Notizie dalla rete : Week partite Week 15 - Le partite della settimana di NFL Periodico Daily - Notizie La Capri Sailing Week torna nel 2021

La Rolex Capri Sailing Week torna nel Golfo di Napoli a partire da lunedì 10 maggio 2021, per concludersi con l'ormai celebre premiazione in Piazzetta, a Capri, giovedì 20 maggio. A fronte del gran nu ... La Rolex Capri Sailing Week torna nel Golfo di Napoli a partire da lunedì 10 maggio 2021, per concludersi con l'ormai celebre premiazione in Piazzetta, a Capri, giovedì 20 maggio. A fronte del gran nu ...