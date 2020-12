Via libera a piano vaccini, si parte nei primi giorni di gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa. Oggi stesso il commissario invierà alle Regioni una sorta di ‘libretto delle istruzioni’ per il vaccino ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle richiede di dosi avanzata dalle Regioni e questo perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario previsto. “La campagna vaccinale sarà una sfida che vinceremo tutti insieme” avrebbe detto il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso della riunione con le Regioni che ha dato il via libera al piano ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Conferenza Stato-Regioni ha dato il viaalpresentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e neidipartirà la vaccinazione di massa. Oggi stesso il commissario invierà alle Regioni una sorta di ‘libretto delle istruzioni’ per il vaccino ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle richiede di dosi avanzata dalle Regioni e questo perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario previsto. “La campagna vaccinale sarà una sfida che vinceremo tutti insieme” avrebbe detto il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso della riunione con le Regioni che ha dato il viaal...

