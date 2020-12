Travolta e uccisa da un’auto mentre aiutava i senzatetto: addio a Suor Maria Assunta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Suor Maria Assunta Porcu, per tutti “Suorina Assunta”, è morta sabato pomeriggio all’età di 63 anni, investita da un auto a Milano mentre stava portando il cibo ai senzatetto. Inutile la corsa all’Ospedale Sacco. Suor Maria Assunta apparteneva alla congregazione delle Piccole Apostole di Gesù di Appiano Gentile, era stata in Burundi a prestare la td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Porcu, per tutti “ina”, è morta sabato pomeriggio all’età di 63 anni, investita da un auto a Milanostava portando il cibo ai. Inutile la corsa all’Ospedale Sacco.apparteneva alla congregazione delle Piccole Apostole di Gesù di Appiano Gentile, era stata in Burundi a prestare la td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

