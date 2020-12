Sanità: Castelli, 'rendiamo trasparente e semplice nella lettura spesa sanitaria' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La trasparenza, nella gestione della cosa pubblica, è il punto fondamentale di una politica al servizio del cittadino. Lo è ancora di più in ambito sanitario, e in un momento storico segnato da una pandemia. Questo approccio ha sempre contraddistinto l'impegno del MoVimento 5 Stelle nelle Istituzioni". Ad affermarlo sui social network è il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "Abbiamo concluso, da poco - spiega -, i lavori del Tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria, che ha visto coinvolti la Presidenza del Consiglio, con il Dipartimento di Programmazione Economica, il ministero dell'Economia e delle Finanze con la Ragioneria Generale dello Stato, il ministero della Salute. Un lavoro che, grazie anche al supporto del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La trasparenza,gestione della cosa pubblica, è il punto fondamentale di una politica al servizio del cittadino. Lo è ancora di più in ambito sanitario, e in un momento storico segnato da una pandemia. Questo approccio ha sempre contraddistinto l'impegno del MoVimento 5 Stelle nelle Istituzioni". Ad affermarlo sui social network è il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura. "Abbiamo concluso, da poco - spiega -, i lavori del Tavolo di monitoraggio della, che ha visto coinvolti la Presidenza del Consiglio, con il Dipartimento di Programmazione Economica, il ministero dell'Economia e delle Finanze con la Ragioneria Generale dello Stato, il ministero della Salute. Un lavoro che, grazie anche al supporto del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ...

