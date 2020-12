Samsung Galaxy S21 avrà un chipset Exynos e 12 GB di RAM (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Samsung Galaxy S21 potrà contare su uno scanner di impronte digitali migliorato. Inoltre, Geekbench rivela CPU e RAM del flagship. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 16 dicembre 2020)S21 potrà contare su uno scanner di impronte digitali migliorato. Inoltre, Geekbench rivela CPU e RAM del flagship. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

MacRumors : Camera Comparison: iPhone 12 Pro Max vs. Google Pixel 5 vs. Samsung Galaxy Note 20 Ultra - TuttoAndroid : Samsung Galaxy S21 avrà un chipset Exynos e 12 GB di RAM #galaxys21 #samsung - SimoneGironi : Ing.Gironi Samsung Galaxy Note: nel 2021 ci sarà una nuova generazione - infoitscienza : Galaxy Note addio, anzi no! Samsung ci ripensa: nel 2021 nuovi telefoni della celebre serie - infoitscienza : Samsung nega l'abbandono della serie Galaxy Note -