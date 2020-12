“Purtroppo non è come speravamo”. Covid, un nuovo allarme di Galli: “Io lo avevo detto…” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I numeri di oggi sono tutt’altro che rassicuranti, insita in tutto il Paese la paura che le festività natalizie si trasformino in una grande serra in cui il Covid possa rinvigorirsi. In poche parole: “Rischiamo di essere nei guai già a gennaio”, questo l’avvertimento dell’infettivologo Massimo Galli facendo riferimento agli ospedali e alle strutture di accoglienza, che potrebbero tornare sotto pressione. In un’intervista a ilfattoquotidiano.it, Massimo Galli ha dichiarato che “basta poco” per cadere giù, e che se l’Italia non riuscirà a contenersi, il virus “continuerà a sottoporci a costi economici e organizzativi che potremmo evitare”. Al vaglio Natale e Capodanno, quali misure anti-Covid bisognerà introdurre? Tenendo conto che a gennaio è previsto il rientro a scuola, che ha una “rilevanza” nella diffusione del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I numeri di oggi sono tutt’altro che rassicuranti, insita in tutto il Paese la paura che le festività natalizie si trasformino in una grande serra in cui ilpossa rinvigorirsi. In poche parole: “Rischiamo di essere nei guai già a gennaio”, questo l’avvertimento dell’infettivologo Massimofacendo riferimento agli ospedali e alle strutture di accoglienza, che potrebbero tornare sotto pressione. In un’intervista a ilfattoquotidiano.it, Massimoha dichiarato che “basta poco” per cadere giù, e che se l’Italia non riuscirà a contenersi, il virus “continuerà a sottoporci a costi economici e organizzativi che potremmo evitare”. Al vaglio Natale e Capodanno, quali misure anti-bisognerà introdurre? Tenendo conto che a gennaio è previsto il rientro a scuola, che ha una “rilevanza” nella diffusione del ...

borghi_claudio : Ogni tanto a qualcuno si attacca il cervello e vedono la luce articoli purtroppo destinati ad essere affogati nel m… - RobertoBurioni : Molti di voi mi scrivono descrivendomi i loro problemi di salute e chiedendomi se potranno fare il vaccino contro C… - CarloCalenda : Non abbiamo mai commentato i DPCM ma se il Governo cambia idea sulle chiusure, deve farlo sulla base dei dati scien… - MariaCornetto : @BarillariDav @PonytaEle Tutto vero....tranne che il ridicolo è stato varcato da un bel pezzo....tanta gente purtro… - SharonAlex30 : @Sonia___24 Tipo mia madre che si lamenta se non lavo i piatti ma quando lo faccio poi li rilava perché non si fida… -

Ultime Notizie dalla rete : Purtroppo non «Purtroppo in città non funziona quasi nulla. Bassolino? Lo incontroMi sembra già in campo» Corriere del Mezzogiorno I poveri restano poveri: "Purtroppo un quarto della popolazione mondiale non riceverà il vaccino fino al 2022"

Si tratta di cifre imponenti. Circa un quarto della popolazione mondiale non avrà accesso al vaccino anti-Covid almeno fino al 2022: a sottolinearlo è uno studio pubblicato sul British Medical Journal ...

Marvel's Avengers: arriva Kate Bishop, l'update con Hawkeye fa centro?

Le notizie in merito alle pesanti perdite economiche per Marvel's Avengers, purtroppo, non fanno presagire benissimo per un progetto partito con l'intenzione di durare un decennio. Inoltre, il ...

Si tratta di cifre imponenti. Circa un quarto della popolazione mondiale non avrà accesso al vaccino anti-Covid almeno fino al 2022: a sottolinearlo è uno studio pubblicato sul British Medical Journal ...Le notizie in merito alle pesanti perdite economiche per Marvel's Avengers, purtroppo, non fanno presagire benissimo per un progetto partito con l'intenzione di durare un decennio. Inoltre, il ...