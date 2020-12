Pasta alla carbonara con carciofi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa ricetta di è una ricetta originale e perfetta come alternativa per un primo leggero, ma saporito e appetitoso. Un primo veramente speciale da provare assolutamente. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di Pasta 3 carciofi 200 gr. di pancetta a cubetti affumicata 5 uova 100 gr. di pecorino romano o parmigiano reggiano 2-3 cipollotti o una cipolla grande Sale q.b. Pepe q.b. Olio evo q.b. Iniziamo la preparazione della carbonara con carciofi pulendo i carciofi e tagliandoli a striscioline sottili, poi pulite e tagliate anche una cipolla. Mettete un filo di olio extravergine di oliva in padella, e aggiungete i carciofi. Lasciate cuocere qualche minuto e poi abbassate la fiamma e aggiungete la pancetta per farla ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa ricetta di è una ricetta originale e perfetta come alternativa per un primo leggero, ma saporito e appetitoso. Un primo veramente speciale da provare assolutamente. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di200 gr. di pancetta a cubetti affumicata 5 uova 100 gr. di pecorino romano o parmigiano reggiano 2-3 cipollotti o una cipolla grande Sale q.b. Pepe q.b. Olio evo q.b. Iniziamo la preparazione dellaconpulendo ie tagliandoli a striscioline sottili, poi pulite e tagliate anche una cipolla. Mettete un filo di olio extravergine di oliva in padella, e aggiungete i. Lasciate cuocere qualche minuto e poi abbassate la fiamma e aggiungete la pancetta per farla ...

