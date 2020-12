Papa Francesco: ci attende Natale di restrizioni e disagi, ma più vero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) . “Purifichiamo modo di vivere il Natale, con meno consumismo” Sarà un Natale particolare quello che ci attende e Papa Francesco sottolinea l’importanza della fede come supporto per affrontare questo momento così difficile. Nel corso della consueta udienza generale del mercoledì, Francesco ha parlato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) . “Purifichiamo modo di vivere il, con meno consumismo” Sarà unparticolare quello che cisottolinea l’importanza della fede come supporto per affrontare questo momento così difficile. Nel corso della consueta udienza generale del mercoledì,ha parlato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

