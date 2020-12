L'Olanda entra in lockdown con oltre 11mila contagi in un giorno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'Olanda registra un'impennata nei contagi da Coronavirus, 11.214 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 6.682 di ieri. Il dato fa salire la media degli ultimi sette giorni a 9.026 contagi giornalieri, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'registra un'impennata neida Coronavirus, 11.214 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 6.682 di ieri. Il dato fa salire la media degli ultimi sette giorni a 9.026giornalieri, ...

I nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono 77, per un totale di 10.246. L'Olanda è appena entrata in lockdown, un provvedimento che durerà almeno cinque settimane.

Vaccino anti-Covid, in Sicilia 129 mila dosi entro l'anno: ecco a chi spetterà

Poco più di 129 mila dosi. È questo il pacchetto di dosi di vaccino anti Covid distribuite da Pfizer che spetteranno alla Sicilia. Già prima della fine dell’anno si aspetta il Vaccine Day ...

