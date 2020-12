Lockdown a Natale, lite nel Cts. "Tocca al governo decidere" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico appoggia la linea del rigore, ma evita di suggerire provvedimenti concreti per evitare i contagi. L'esecutivo è spaccato, oggi il tavolo di confronto con le Regioni. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico appoggia la linea del rigore, ma evita di suggerire provvedimenti concreti per evitare i contagi. L'esecutivo è spaccato, oggi il tavolo di confronto con le Regioni. ...

lucca «Con la crisi economica che si è venuta a creare a causa della pandemia, sempre più famiglie hanno avuto bisogno di rivolgersi ai sistemi di sussidio alimentare per riuscire ad arrivare a fine m ... É quasi Natale e non so ancora che zona mettermi!

Si potrebbe riassumere con una battuta l'interrogativo di molti italiani che non sanno ancora se ci sarà il lockdown natalizio oppure se l'Italia sarà in zona arancione: tutte le ipotesi ... lucca «Con la crisi economica che si è venuta a creare a causa della pandemia, sempre più famiglie hanno avuto bisogno di rivolgersi ai sistemi di sussidio alimentare per riuscire ad arrivare a fine m ...Si potrebbe riassumere con una battuta l'interrogativo di molti italiani che non sanno ancora se ci sarà il lockdown natalizio oppure se l'Italia sarà in zona arancione: tutte le ipotesi ...