Insigne espulso per insulti all’arbitro Lorenzo nega di averlo detto

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)per. Incredibilmente Inter-Napoli è girata in un minuto. Il Napoli sfiora il vantaggio con un colpo di tacco diche impegna Handanovic. Sul ribaltamento di fronte, rigore per fallo di Ospina su Darmian.vieneper averqualcosa. Anche i calciatori del Napoli. Uscendo,dice: “Fai il fenomeno”. Lukaku trasforma e l’Inter va in vantaggio 1-o. L'articolo ilNapolista.

RaffobAcco : @annatrieste Qualcuno del Napoli ha mandato a cagare l’arbitro e non si è assunto la responsabilità (da grande uomo… - sscalcionapoli1 : Insigne espulso, Massa ha sentito un vaf****ulo! Salterà anche la Lazio #InterNapoli #SerieATIM #ForzaNapoliSempre - Makkoxnonfarlo : che bello leggere su #diretta “@Lor_Insigne espulso per condotta antisportiva” il giocatore più sopravvalutato dell… - fanpage : #InterNapoli, Insigne è stato espulso: alla base della decisione ci sarebbe una frase ingiuriosa rivolta all'arbitro - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - #Insigne espulso contro l'Inter: cos'è successo e occhio alla squalifica ? -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne espulso

Il Mattino

Inter e Napoli cercano conferme. Alle 20.45 a San Siro il big match di giornata che vede di fronte seconda e terza in classifica. La squadra di Conte arriva ...Espulsione diretta per Lorenzo Insigne nel secondo tempo di Inter-Napoli. Al 70', Massa ha fischiato un calcio di rigore per i nerazzurri; decisione che non è andata giù al capitano azzurro. Tra le ...