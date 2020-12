Google Stadia accoglie 3 giochi di Assassin’s Creed

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ubisoft annuncia cheOrigins,Syndicate eUnity sono ora disponibili su. Questi tre celebrivanno ad arricchire ulteriormente il catalogo del franchise su, dove sono già disponibiliValhalla eOdyssey. Ogni gioco è ora acquistabile singolarmente in tutto il mondo oppure utilizzabile tramite Ubisoft+*, il servizio in abbonamento di Ubisoft, da oggi disponibile in una versione beta super tutti gli abbonati negli Stati Uniti.Origins: una fantastica avventura ambientata nell’Antico Egitto, ...