GF Vip 5 | l’acerrimo nemico di Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini entrerà nella Casa?

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutti si chiedono se nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip ci saranno nuovi ingressi, oltre ai quattro nuovi Vipponi ine altri quattro che ne entreranno venerdì 18 dicembre 2020. Inizialmente Alfonso Signorini aveva preannunciato l’ingresso di ben altri 10 concorrenti, ma due di questi hanno dato forfait, ci sarà chi li sostituisce? A tal proposito, potrebbe risultare interessante la figura di un noto personaggio il cui ingresso movimenterebbe le dinamiche del gioco. Stiamo parlando di Mario Serpa, ex corteggiatore e per un po’ anche opinionista di Uomini e Donne. News GF Vip, i nuovi ingressi e i due forfait Alfonso Signorini ha annunciato che, dopo l’ingresso dei quattro personaggidel Grande Fratello Vip, altri quattro Vipponi sono pronti a entrare per scombinare le dinamiche e i rapporti instaurati tra i ...